Die Freikörperkultur scheint bisher – trotz heftiger Hitzewellen – aus der Öffentlichkeit nahezu verschwunden zu sein. Dabei haben Wissenschaftler der Londoner Goldsmiths University 2019 in einer Studie festgestellt: Wer FKK macht, hat ein besseres Körpergefühl und mehr Selbstbewusstsein. Doch in Mücheln am FKK-Strand des Geiseltalsees liegt am Mittwoch keine Menschenseele. Stattdessen vergnügen sich zwei Enten auf dem größten künstlich angelegten See Deutschlands.