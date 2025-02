Eine Fläche von 21,3 Quadratkilometern, also knapp 3.000 Fußballfeldern, hat Sachsen-Anhalt seit 1992 hinzugewonnen. Das zeigen zumindest Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt , die MDR Data ausgewertet hat. Drei Landkreise sind dabei besonders große Gewinner: So hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2,5 Quadratkilometer Fläche hinzubekommen, das Jerichower Land ist um 3,7 Quadratkilometer gewachsen und der Landkreis Wittenberg sogar um 4,7 Quadratkilometer. Wie kann das sein?

René Garche, Geschäftsführer im Ingenieur- und Vermessungsbüro Wenck in Halle, weiß Bescheid. Er ist Projektleiter in der Flurneuordnung. Das bedeutet, er vermisst mit seinem Team große Flächen in Sachsen-Anhalt neu. Diese Werte werden dann im Liegenschaftskataster aktualisiert, also in jenem Register, in dem Größe, Nutzung und Lage von Grundstücken verzeichnet sind.