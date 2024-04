Der Landesbauernverband in Sachsen-Anhalt kritisiert die möglichen Preissteigerungen für Fleisch. Verbandspräsident Olaf Feuerborn (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, eine Verteuerung von Fleisch führe dazu, dass Verbraucher weniger davon kaufen. Das sei nicht im Interesse der Landwirte. "Wir brauchen die Tierproduktion als Wertschöpfung in unserer Landwirtschaft, aber auch in unserer Wirtschaft insgesamt", so Feuerborn, der für die CDU im Landtag sitzt. Man müsse den Fleischverzehr nicht unnötig verteuern.