Die Fleischerei-Innung in Sachsen-Anhalt befürchtet, dass ihr Handwerk komplett vor dem Aus steht. Landesinnungsmeister Heinz Sallier sagte dem MDR, in zehn bis 15 Jahren werde es in kleineren Ortschaften keine Fleischer mehr geben. Auch in den Großmärkten werde dann nur noch Abgepacktes angeboten. Auch der Thüringer Innungsmeister Thomas Hönnger sagte, der Mangel an Personal und Nachwuchs sei schon seit Jahren groß.