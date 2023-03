Das Denken in der Politik sei noch immer von Zeiten geprägt, in denen die Fabriksirene irgendwo getutet habe und die Leute durchs Tor gegangen seien.



Das Arbeitsrecht sei sehr starr in Bezug auf die maximale Arbeitszeit und auf bestimmte Zeitperioden, in denen überhaupt nicht gearbeiter werden dürfe. Das habe mit der heutigen Bürowelt nichts mehr zu tun.