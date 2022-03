Wenn Menschen aus Deutschland in den Urlaub fliegen, hat man hier ihren Flieger im Blick. Wenn ein russisches Fugzeug unerlaubterweise den deutschen Flugraum betritt, auch. Vom Fliegerhorst Holzdorf-Schönewalde aus wird der gesamte Luftraum über Deutschland überwacht.

Oberst Andreas Springer leitet den Einsatzbereich 3 der Bundeswehr, der für die Sicherheit im Luftraum mitverantwortlich ist. Bildrechte: Peter und Stefan Simank Wir wissen, wer alles in der Luft ist und was alles in der Luft ist. Oberst Andreas Springer, Kommandeur Einsatzführungsbereich 3

Der Fliegerhorst ist eine der größte Operationsbasen der Luftwaffe und laut Oberst Andreas Springer, der den Einsatzbereich leitet, eine der modernsten Anlagen weltweit. Er liegt in der Annaburger Heide, einem 11.000 Hektar großen Waldgebiet im Dreiländereck zwischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. 2.000 Soldatinnen und Soldaten arbeiten an dem Standort, die meisten von ihnen unsichtbar. Denn vieles spielt sich im unterirdischen Bunker hinter tonnenschweren Stahltüren ab.

Flugraum wird immer überwacht

10.000 Flugzeuge passieren jeden Tag den deutschen Flugraum. Im Fliegerhorst weiß man über jedes davon Bescheid.

Normalerweise nimmt man uns nicht wahr. Wir sind ruhig und still und arbeiten sehr professionell, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich. Hier ist immer jemand da und wir treten eigentlich nur dann in Erscheinung, wenn irgendetwas im Luftraum über Deutschland nicht planmäßig verläuft. Oberst Andreas Springer, Kommandeur Einsatzführungsbereich 3

Wenn es Probleme im Luftraum über Deutschland gibt, setzen die Soldatinnen und Soldaten im Ernstfall auch Kampfjets ein, um die Sicherheit wiederherstellen zu können. Beispielsweise, wenn der deutsche Luftraum verletzt wird oder droht, verletzt zu werden. Aktuell müssen die Soldatinnen und Soldaten im Fliegerhorst deswegen auch kontrollieren, dass keine russischen Flugzeuge in den deutschen Luftraum eindringen.

Russische Flugzeuge nähern sich häufiger dem deutschen Luftraum

Wegen des Krieges in der Ukraine hat Deutschland den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Auch Flugzeuge aus Ländern, die der Nato nicht angehören, werden besonders beobachtet. In anderen Ländern ist es in den vergangenen Monaten immer wieder mal passiert, dass Lufräume verletzt wurden. Erst in der vergangenen Woche wurde der Luftraum Schwedens durch russische Flugzeuge verletzt.

In einem Interview im Januar erzählt Oberst Andreas Springer, dass die tägliche politische Stimmungslage im Bunker durchaus spürbar sei: "In den letzten Jahren ist es wieder ein bisschen häufiger geworden, dass russische Flugzeuge sich dem deutschen Luftraum annähern und dann wieder umkehren." Manchmal stiegen auch in solchen Fällen von der Nato geordert Kampfflugzeuge auf. Das sei "nicht bedrohlich" und "gehöre zum militärischen Spiel dazu", erklärt Springer.

Kampfjets sichern auch in anderen Fällen

Die Kampfjets kommen aber auch zu anderen Zwecken zum Einsatz. Zum Beispiel, wenn die Flugsicherung den Kontakt zu den Pilotinnen und Piloten eines zivilen Flugzeuges verliert. "Dann werden wir aktiv und schicken unsere Eurofighter los", sagt Hauptmann Birgit Kowolewski. Für Flugsicherung und Luftraumverletzungen zuständig: Hauptmann Birgit Kowolewski (li.) Bildrechte: Peter und Stefan Simank

Die Flugsicherung müsse dann herausfinden, warum der Kontakt abgebrochen sei. Handelt es sich um einen Terroranschlag, haben die Pilotin oder der Pilot möglicherweise gesundheitliche Probleme oder ganz einfach vergessen, die Funk-Frequenz entsprechend umzustellen.