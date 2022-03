Kriegsfolgen So will Sachsen-Anhalt weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Sachsen-Anhalt bereitet sich auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Ukraine vor.

Innenministerin Zieschang stellte am Mittwoch die Pläne dafür vor. In Halberstadt wurde in einem Hotel eine Anlaufstelle eröffnet.