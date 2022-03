Das gilt für den Aufenthalt von Ukrainern in der EU Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit können sich seit 2017 ohne Visum 90 Tage lang in EU-Ländern aufhalten. In welches Land sie gehen, bleibt ihnen überlassen. Nach Ablauf der 90 Tage kann die Aufenthaltsdauer in Deutschland nochmals um 90 Tage verlängert werden. Auch ein Asylantrag ist möglich. Der Bund will sich jetzt in der EU dafür einsetzen, dass ukrainische Staatsbürger vorübergehend humanitären Schutz in der EU genießen. Dann müssten diese kein Asyl in Deutschland beantragen, sondern würden mindestens ein bis maximal drei Jahre vorübergehenden Schutz genießen.