" Trotz aller Bemühungen ist die Zahl noch viel zu gering", summiert Uwe Brämick vom Institut für Binnenfischerei (IfB) Potsdam die bisherigen Versuche, den Lachs wieder in Sachsen-Anhalts Gewässern heimisch zu machen. Er spricht an der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Bernburg-Strenzfeld vor einem Publikum aus ausgewiesenen Fachleuten. Anglervereine und -verbände, der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und auch das Umweltministerium sind gekommen zur "Regionalkonferenz Wanderfischprogramm Bode".

Das Wanderfischprogramm Bode Das Wanderfischprogramm gibt es in Sachsen-Anhalt bereits seit 2007. Bislang in erster Linie an den Flüssen Nuthe und Jeetze. Dort halten die Fischer nun dem Potsdamer Institut den Rücken frei. Dieses verlagert seinen Fokus auf die gut 170 Kilometer der Bode, vom Oberharz bis nach Nienburg im Salzlandkreis.

Zuständig für den Rückbau der Wehre sind in erster Linie die Eigentümer. Viele der Bauten gehören dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Ein Vertreter stellt in seiner Präsentation sechs Rückbau-Projekte für die Bode und eines für die Selke vor. Bis auf das Projekt in Krottorf befinden sich alle noch in der frühen Planungsphase. Gebaut werden sollen demnach naturnahe Sohlgleiten oder Fischpässe. Letztere stehen auch bei einigen Anglern in der Kritik. Jedes Projekt des LHW kostet jenseits von einer, zum Teil auch zwei Millionen Euro. Die Planungskosten dürften in die Hunderttausende gehen.