Die Fischbestände in der Elbe haben sich erholt. Die Artenvielfalt ist sogar gestiegen. Bildrechte: dpa

Wie der Landesfischereiverband weiter mitteilte, hat sich Aalbestand in Sachsen-Anhalt gut entwickelt. Das sei vor allem dem verstärkten Besatz zu verdanken. Demnach werden allein in Sachsen-Anhalt jedes Jahr über 320.000 Jungaale in das Elbe-Einzugsgebiet gesetzt. Der Aal ist dem Verbandssprecher zufolge aber weiter bedroht, unter anderem durch den Klimawandel und durch Kormorane.



Eine aus Sicht der Fischer gute Entwicklung gibt es auch bei der Wiederansiedelung des Welses. Seit 15 Jahren gilt der Wels in der Elbe als erfolgreich etabliert. Mittlerweile können wieder Welse von 2,50 Meter Länge gefangen werden.