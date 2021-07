Unterdessen musste der Einsatz von Magdeburger Helfern der freiwilligen Feuerwehren am Donnerstag kurzfristig abgesagt werden. Denn die Hilfe für die betroffenen Gebiete wird auf dem Nürburgring koordiniert. Doch dort staut sich bereits eine größere Zahl an Hilfskräften, die nicht zum Einsatz kommen. Deshalb kam das Signal: Im Moment seien genügend Helfer da.

Überhaupt scheint die Hilfsbereitschaft in Sachsen-Anhalt für die Betroffenen sehr groß zu sein. Im Burgenlandkreis startet diese Woche ein Hilfskonvoi mit Sachspenden. Gesammelt hat sie bedarfsgerecht die Freiwillige Feuerwehr Bad Kösen. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war die Resonanz in der Bevölkerung überwältigend. Anfang der Woche habe man sich in den Hochwassergebieten erkundigt, wo was gebraucht werde. Ziel sind mehrere Orte in Nordrhein-Westfalen: Meckenheim, Dernau an der Ahr, Bad Münstereifel.