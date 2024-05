Eine dieser Klassen wird gerade in der Förderschule "Pestalozzi" in Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz eingerichtet. Wie Schulleiterin Anne Führer-Patz MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist die Neuerung mit großem Aufwand verbunden. Es müssten neue Unterrichtsmaterialien bestellt werden, nach denen auch an allgemeinen Schulen unterrichtet werde. Außerdem werde rechnerisch mehr als eine zusätzliche Lehrkraft nötig. Nach Aussagen von Führer-Patz ist das Interesse bei Schülern und Eltern gleichermaßen hoch. Allein an ihrer Schule wollten 17 Schüler den Hauptschulabschluss erwerben.

Bildrechte: picture alliance / Armin Weigel/dpa