Laut Ministerium sind vor allem sogenannte Kleinbeihilfen bewilligt worden, hauptsächlich in der Metall- und Chemiebranche sowie in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln.

Die Förderung ist demnach für Investitionen in das Sachkapital eines Unternehmens möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten aber auch lohnkostenbezogene Förderungen gewährt werden. Die Gelder stammen je zur Hälfte von Bund und Land.

Wie hoch die Zuschüsse ausfallen, hänge von der Größe und dem Standort eines Unternehmens ab. Demnach ist der maximale Fördersatz im Landkreis Mansfeld-Südharz am höchsten, in Magdeburg und dem Saalekreis am niedrigsten.