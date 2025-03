Derweil haben in Berlin die Spitzen von Union und SPD ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Verhandelt wurde am Freitag in der SPD-Zentrale. CDU-Chef Friedrich Merz sagte, es gebe noch einige Brocken. Er gehe aber mit großer Zuversicht in die nächsten Tage. Zuvor hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ein 100-Tage-Sofortprogramm gefordert.