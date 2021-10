Aufgabe eines Fluglärmschutzbeauftragten ist, zwischen Flughafen-Anrainern, Bürgerinitiativen, Luftverkehrswirtschaft und Behörden zu vermitteln. Die IG Nachtflugverbot Leipzig/Halle e.V. stellt dessen Kompetenzen aber generell in Frage. Vorstandsvorsitzender Peter Richter sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch: "Wir sehen das ja in Sachsen oder haben das in Sachsen lange Jahre gesehen: Der Fluglärmbeauftragte, den es damals gegeben hat, hat kaum Vollmachten."