Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt fordert besseren Schutz für Kinder in der Corona-Pandemie. Die besondere Bedrohungslage junger Menschen finde in den Maßnahmen Sachsen-Anhalts allerdings bisher kaum Beachtung, kritisierte der Verein in einer Mitte der Woche verschickten Mitteilung.