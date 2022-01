Schüler in Sachsen-Anhalt werden derzeit täglich auf das Corona-Virus getestet. Konkrete Zahlen zu den Testergebnissen konnte Bildungsministerin Feußner am Dienstag nicht nennen. Am Ende der ersten Schulwoche nach den Ferien will das Bildungsministerium die Lage neu bewerten und die Maßnahmen je nach Entwicklung gegebenenfalls anpassen.