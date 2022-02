Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ab Oktober mindestens 12 Euro pro Stunde erhalten. In der Community von MDR SACHSEN-ANHALT in den sozialen Netzwerken gibt es rege Diskussionen um den Mindestlohn. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.