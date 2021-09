Am Donnerstag beginnt in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr und Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler hoffen, dass es weniger chaotisch wird als das vergangene. Doch die sich abzeichnende vierte Welle zeigt, dass besonders Kinder und Jugendliche betroffen sein könnten.

An den Schulen gilt eine Testpflicht. Zu Beginn des Schuljahres wird öfter getestet, um mögliche Infektionen etwa von Reiserückkehrern zu erkennen. Gleich am ersten Schultag müssen sich alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal einem Schnelltest unterziehen, wie das Bildungsministerium mitteilte.

In den zwei folgenden Wochen werde dreimal pro Woche getestet. Danach soll zum bisherigen System von zwei Tests in der Woche zurückgekehrt werden, so das Ministerium. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.