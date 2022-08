Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben nach Angaben des Landesschulamtes rund 3.300 ukrainische Kinder und Jugendliche an öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt gelernt, die meisten an Grundschulen. Von den Schulen an freier Trägerschaft gebe es keine Zahlen. Insgesamt seien in Sachsen-Anhalt bislang 6.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche registriert worden. Allerdings würden immer wieder Familien das Bundesland verlassen oder neu einreisen.