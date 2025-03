Bildrechte: picture alliance / dts-Agentur

Statistik Jede dritte Führungskraft in Sachsen-Anhalt ist eine Frau

Hauptinhalt

06. März 2025, 05:00 Uhr

Die Quote der Frauen in Leitungspositionen kommt in Sachsen-Anhalt nicht voran. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Zudem verdienen Frauen in Leitungsberufen im Schnitt weniger als Männer.