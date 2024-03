In Sachsen-Anhalt ist jede dritte Leitungsposition mit einer Frau besetzt. Das zeigt eine aktuelle Datenauswertung der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen-Anhalt/Thüringen. Insgesamt arbeiteten demnach in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 14.000 Frauen in Leitungspositionen. Das seien 34 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in leitenden Tätigkeiten.