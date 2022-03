Die Stadträte der 20 größten Städte in Sachsen-Anhalt – ohne Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau – haben mit durchschnittlich 22,8 Prozent einen nur unwesentlich höheren Frauenanteil als die Kreistage und Stadträte der kreisfreien Städte. Von einer paritätischen Besetzung ist man auch hier weit entfernt. Und auch auf der politisch höchsten Ebene in Sachsen-Anhalt, im Landtag, beträgt die Frauenquote aktuell lediglich 26,8 Prozent .

Doch nicht nur von Region zu Region, sondern auch von Partei zu Partei zeigen sich in Sachsen-Anhalt deutliche Unterschiede in der Geschlechterverteilung. Noch am ausgewogensten aufgestellt sind die Grünen: Rund 42,7 Prozent der Personen, die für die Partei in die Kommunalparlamente gewählt wurden, sind Frauen. Die wenigsten Frauen hingegen findet man bei der AfD: Nur 11 der insgesamt 107 Kreistagsmitglieder (Stand März 2022), die die AfD in Sachsen-Anhalt stellt, sind Frauen (10,3 Prozent). Auch bei CDU und Freien Wählern sind Frauen eher rar gesät: In beiden Parteien liegt die Frauenquote bei rund 12 Prozent.