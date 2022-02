Was mit Wasserflaschen vergleichsweise einfach zu lösen ist, erweist sich bei anderen Gegenständen als weitaus schwieriger. Denn Plastik ist, außer im Holzlöffel, in nahezu jedem Produkt verarbeitet, vom Handy bis zum Kühlschrank und von der Fliegenklatsche bis zur Großraumlimousine. Mit einem Pfandsystem wird es da schwierig.

Denn beim Kunststoffrecycling ist es so ähnlich wie beim Glasrecycling: Auf die Sortierung kommt es an. Will man farbloses Glas, sollte man auch nur farblose Flaschen schmelzen. Will man Kunststoffe wiederverwenden, sollten auch die Sorten rein sein. Und das ist das Problem, so Michel.