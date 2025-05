Zur offiziellen Eröffnung der Freibadsaison im Mai müssen mancherorts Badegäste tiefer in die Tasche greifen. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT in verschiedenen Regionen ergeben. Danach ist im nördlichen Sachsen-Anhalt der Eintritt am Barleber See bei Magdeburg mit am höchsten. Erwachsene zahlen dort ab 15.05.2025 sechs Euro statt wie bislang 3,50 Euro.

Freibäder in Magdeburg erhöhen Preise deutlich

Die Stadt Magdeburg begründet dies mit den Investitionen in das Areal und mit der klammen Haushaltskasse. Auch die anderen Freibäder in Magdeburg erhöhen ihre Preise: auf fünf Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder. Um jeweils einen Euro steigen die Preise im Strandsolbad in Staßfurt (Salzlandkreis), im Ökobad Nordgermersleben sowie in Niederndodeleben (Landkreis Börde).

Wo das Baden weiterhin günstig bleibt