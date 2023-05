Das erste Mal im Jahr wieder ins Freibad gehen – das ist an vielen Orten in Sachsen-Anhalt schon möglich, bevor der Sommer beginnt. Wann und wo unter anderem Schwimmbad und Badesee in die Saison starten, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Freibad Langenweddingen für die Saison vorbereitet

Der Förderverein des Freibads in Langenweddingen, einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Sülzetal im Bördekreis, bereitet das Bad aktuell auf die Badesaison vor. Laut Plan soll das Schwimmbecken an Himmelfahrt mit Wasser gefüllt werden. Am Samstag vor Pfingsten, dem 27. Mai, soll das Bad eröffnen.