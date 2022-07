Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen auf mehr als 30 Grad Celsius. Obwohl es nicht ganz so heiß wie angekündigt in nächster Zeit werden soll, wie Wetterexperte Jörg Kachelmann dem MDR sagte , lohnt sich ein Besuch im Freibad trotzdem.

Sommerzeit ist Freibadzeit, erst recht in den Sommerferien. Bildrechte: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Die meisten Freibäder und Badeseen in Sachsen-Anhalt sind schon Mitte Mai in die Saison gestartet. Einige öffentliche Seen sind zudem das ganze Jahr über zugänglich, dort ist jetzt im Sommer eine Bade-Aufsicht anwesend, dazu haben eventuelle gastronomische Angebote geöffnet. Eine Übersicht finden Sie unten.



Corona-Regeln wie eine Maskenpflicht fallen mit der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung des Landes in Schwimmbädern weg. Die Bäder können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eigene Regeln aufstellen.