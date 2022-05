Sommerliche Temperaturen in Sachsen-Anhalt locken den einen oder die andere vielleicht schon ins Wasser. Viele Schwimmhallen sind natürlich ganzjährig offen. Während Wasserratten im Heidebad in Halle das ganze Jahr über an der frischen Luft ins kühle Nass springen können, öffnen die meisten Freibäder und Badeseen in Sachsen-Anhalt im Mai. Einige öffentliche Seen sind ebenfalls das ganze Jahr über zugänglich, dort sind aber erst im Sommer eine Bade-Aufsicht anwesend und eventuelle gastronomische Angebote geöffnet. Eine Übersicht finden Sie unten.