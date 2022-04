Langsam aber sicher wird es Frühling in Sachsen-Anhalt. Den einen oder die andere lockt es da vielleicht schon ins Wasser. Viele Schwimmhallen sind natürlich ganzjährig offen. An einem Ort können Wasserratten aber auch schon an der frischen Luft ins kühle Nass springen: Das Heidebad in Halle hat ganzjährig geöffnet. Hier wurden bereits Ende März die ersten Besucherinnen und Besucher im vier Grad kalten Wasser begrüßt.