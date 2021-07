Corona-Impfkampagne Viele freie Impftermine und wie sie besetzt werden sollen

Mit Blick auf die Delta-Variante hält das Robert-Koch-Institut eine hohe Impfquote für nötig. So könne eine ausgeprägte vierte Welle im kommenden Herbst und Winter abgemildert werden, heißt es in dem Papier, das in dieser Woche veröffentlicht wurde. Demnach müssten mindestens 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen immunisiert sein, bei Älteren noch mehr.

Sachsen-Anhalt setzt auf niedrigschwellige Impfangebote

Doch wie kann das Impftempo weiter beschleunigt werden? In anderen Ländern gibt es gezielte Aktionen, bei den Impfwillige Freigetränke bekommen oder an einer Lotterie teilnehmen. Eine solche hat auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ins Spiel gebracht, dafür aber wenig Zustimmung bekommen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es bislang keine derartigen Überlegungen, erfährt man aus dem Sozialministerium. „Sachsen-Anhalt bemüht sich, niedrigschwellige Impfangebote anzubieten und setzt auf Öffentlichkeitsarbeit“, heißt es dort.

Was das bedeuten könnte, sieht man in Sachsen. Bei einer Impfaktion in einem Chemnitzer Shoppingcenter gab es für Teilnehmenden Einkaufsgutscheine. Die Resonanz war gut. Man müsse die Impfmöglichkeiten dorthin bringen, wo Menschen sich wohlfühlen, lautete die Erkenntnis.