Klimaschutz Wie es "Fridays for Future" nach zwei Jahren Corona-Pandemie geht

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

In Pandemie-Zeiten wurde es still um die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future. Die Corona-Krise überschattete auch die Klimakrise. Doch die Ortsgruppen setzen sich weiterhin für Klima und Frieden ein – trotz schrumpfender Teilnehmerzahlen. Wie es der jungen Bewegung heute geht und welche Rolle es spielt, ob man sich in der Stadt oder auf dem Land engagiert.