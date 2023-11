Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Vor allem im Harz Glatte Straßen am Mittwochmorgen erwartet

21. November 2023, 18:35 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch soll es zu Minusgraden in Sachsen-Anhalt kommen. Am Mittwochmorgen werden glatte Straßen erwartet. Vor allem die Harzregion soll in den kommenden Tagen davon betroffen sein.