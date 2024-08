Sachsen-Anhalt unterstützt vom Frost geschädigte Obst- und Weinbauern. Wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, sind Frostschäden in der Landwirtschaft als Naturkatastrophe eingestuft. Dadurch könnten finanzielle Hilfen in Höhe von insgesamt zirka fünf Millionen Euro bereitgestellt werden.