Kita-Studie Sachsen-Anhalt hat bundesweit beste Teilhabechancen

Der Personalschlüssel habe sich nach Angaben der Studie in Sachsen-Anhalt deutlich verbessert. Während eine Fachkraft in Krippengruppen im Jahr 2013 noch für durchschnittlich 6,7 Kinder zuständig war, waren es im Jahr 2020 nur noch 5,6 Kinder. In den Kindergärten habe der Personalschlüssel im gleichen Zeitraum von 12,6 auf 10,7 abgenommen. Dennoch sei der Betreuungsschlüssel noch immer deutlich höher als in den westlichen Bundesländern. Erzieherinnen und Erzieher müssen hierzulande rechnerisch 2,1 Krippen-Kinder mehr betreuen.