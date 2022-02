Bevor frühlingshaftes Wetter die Menschen im März wieder vermehrt ins Freie lockt, wollen die Kommunen rechtzeitig ihre Ortskerne aufhübschen. Die Kreisstädte setzen bei der Frühjahrsbepflanzung in diesem Jahr besonders auf Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen.

Dessau pflanzt auch auf Friedhöfen

So werden in Dessau-Roßlau beispielsweise im Stadtgebiet und auf den Friedhöfen 14.842 Blumen gepflanzt. "Es handelt sich in diesem Jahr um Vergissmeinnicht, Tausendschön, Goldlack, Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln und Kaiserkronen", sagte ein Sprecher. Die Kosten für die Pflanzen im Frühjahr würden jährlich zwischen 5.000 und 7.000 Euro betragen.

In Stendal sollen 800 Blumen, in Burg im Jerichower Land rund 4.000 Stiefmütterchen und Hornveilchen gepflanzt werden. In Bernburg (Salzlandkreis) sollen sogar 13.000 Pflanzen das Stadtgebiet verschönern. In Merseburg (Saalekreis) setzt man bei den 9.500 Blumen neben Vergissmeinnicht und Stiefmütterchen beispielsweise auch auf rosa Gänseblümchen.

Naumburg hat schon voriges Jahr angefangen

Die Stadt Naumburg (Burgenlandkreis) hat bereits vor einigen Monaten die Grundlagen für ein buntes Stadtbild geschaffen. "Für die Frühjahrsblüte wurden im Herbst 2021 58.000 Blumenzwiebeln gepflanzt", sagte eine Sprecherin. Für die Wechselbepflanzung im Frühjahr seien zudem 13.000 Pflanzen bestellt worden. In der ersten Märzhälfte soll es losgehen.

Wittenberg plant eine Mitmachaktion

Eine besondere Aktion plant im Mai die Stadt Wittenberg. Zum Universitätsparkfest soll "eine Idee aus der Bürgerschaft" umgesetzt werden, wie eine Sprecherin sagte. Dabei sollen Kinder im Rahmen einer Mitmachaktion Blumenkästen am Alten Rathaus mit insektenfreundlichen Blumen bepflanzen. Auch in Sangerhausen geht man neue Wege: Die Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz will in diesem Jahr fünf Wildblumenwiesen, je 1.000 Quadratmeter mit Insektenhotels, anlegen. Im Europa-Rosarium werden zudem knapp 4.000 Hornveilchen gepflanzt.

Köthen hat kein Geld für die Frühjahrsbepflanzung