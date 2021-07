Durch den pandemiebedingten Lockdown habe es in der ersten Zeit weniger Antragsteller gegeben, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz mit. Die meisten Führerscheinbesitzer der ersten Stufe gehörten auch aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Als sich im März die Lage langsam entspannte, habe die Zahl der Anträge deutlich zugenommen.

Auch im Burgenlandkreis ist eine stärkere Nachfrage für die zweite Jahreshälfte zu spüren. Im dritten Quartal haben nach Angaben des Kreises rund 25 Prozent aller Termine in der Führerscheinstelle mit dem Pflichtumtausch zu tun. In Dessau-Roßlau lief der Umtausch sehr schleppend an, wie es hieß.