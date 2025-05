Zudem steht in seiner Fahrschule seit der Eröffnung 2016 ein Fahrsimulator. Der hilft laut Rauchhaupt gerade Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die selbst noch keine Fahrpraxis vorab sammeln konnten – und senke auch die Kosten: "Es ist ein Unterschied, ob ich knapp 40 Euro für eine Fahrstunde bezahle oder Richtung 70 Euro für eine Fahrstunde draußen. Es ist günstiger, weil man keinen Verschleiß hat und keine Fahrlehrer benötigt", so Rauchhaupt.

Die gestiegenen Führerscheinkosten sind mittlerweile auch auf der bundespolitischen Bühne angekommen. Im aktuellen Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht dazu ein einziger Satz: "Unter Wahrung hoher Standards wird die Fahrausbildung reformiert, um den Führerscheinerwerb bezahlbarer zu machen." Wie und in welchem zeitlichen Rahmen die Ausbildung reformiert werden soll, dazu werden die Regierungsparteien Union und SPD an dieser Stelle nicht konkret.

Christina Poblocki hat auf Empfehlung eines Bar-Kollegen eine günstige Fahrschule in Dessau gefunden und startet nun einen neuen Versuch. So richtig Urlaub hat sie seit Beginn des Führerscheins nicht mehr gemacht. Mit dem Führerschein in der Tasche würde sie gerne mit ihrer Freundin verreisen. Ihre Reisewünsche sind bescheiden: "Die polnische Ostsee würde mir erstmal reichen – oder Harz . Der ist auch schön."

