Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Sachsen-Anhalt haben.



Eine Bewerbung begründet keinen Anspruch auf einen Gewinn.



Bis zum 05.05.2022 09.00 Uhr können sich Hörerinnen und Hörer von "MDR SACHSEN-ANHALT Das Radio wie wir" als Kollegen, Freunde, Famile oder Nachbarn (maximal sechs Personen) für das "MDR SACHSEN-ANHALT Funkhaus-Dinner" am Dienstag, 10.05.2022 mit Sternekoch Robin Pietsch bewerben. Die Bewerberin oder der Bewerber muß hierbei einen Grund nennen, warum gerade ihr/sein Team/Freundeskreis/Nachbarn/Kollegen das Funkhaus-Dinner gewinnen soll bzw. kurz beschreiben, was das Besondere an diesem Team/Freundeskreis/Nachbarn/Kollegen ist.



In der Zeit vom 02.5.2022 bis 05.05.2022 wird aus allen Bewerbern täglich ein Team ausgelost, für das stellvertretend eine Person live im Programm von MDR SACHSEN-ANHALT innerhalb von 30 Sekunden so viele Fragen wie möglich richtig beantworten muss. Die Fragen kommen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Gewonnen hat das Team, für welches die Stellvertreterin oder der Stellvertreter die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Bei Gleichstand erfolgt am 06.05.2022 ein Stechen zwischen den betreffenden Teams. Die Bekanntgabe des Gewinnerteams erfolgt unmittelbar nach dem letzten Fragequizz bzw. dem Stechen im Programm von "MDR SACHSEN-ANHALT Das Radio wie wir". Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter des Gewinnerteams wird telefonisch und schriftlich benachrichtigt.



Die Bewerbung erfolgt über das MDR SACHSEN-ANHALT-Onlineportal unter www.mdr.de/sachsen-anhalt. Ist die für das Team stellvertretend ausgewählte Person telefonisch nicht zu erreichen, wird das Team aus der Bewerberliste gestrichen.



Der Gewinn beinhaltet ein abendliches Drei-Gänge-Menü mit den dazu passenden Getränken von und mit dem einzigen Sternekoch aus Sachsen-Anhalt, Robin Pietsch, für das Gewinnerteam aus 6 Personen am 10.05.2022 vor dem MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, musikalisch umrahmt von Live-Musik.



Die Kosten der An- und Abreise trägt das Gewinnerteam.



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt die Stellvertreterin oder der Stellvertreter des Teams sich damit einverstanden, alleine und gemeinsam mit dem Team im laufenden Programm von "MDR SACHSEN-ANHALT Das Radio wie wir" live aufzutreten. Alle Personen des Gewinnerteams sind damit einverstanden, dass im Rahmen des Funkhaus-Dinners Radio- und Fernsehaufzeichnungen sowie Pressefotos gemacht und veröffentlicht werden.



Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels und zur Nachweispflicht verwendet.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDR und des Vertragspartners, ihre Angehörigen und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.



Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Verlosung gegeben ist.



MDR SACHSEN-ANHALT behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder zu verlängern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.