Die Standortsuche für Mobilfunkmasten soll vereinfacht werden. Bildrechte: Colourbox.de

Damit würden die Genehmigungsverfahren vereinfacht und schneller geeignete Standorte für Masten gefunden, da auch Grundstücke in Landesbesitz mitgenutzt werden sollen. Außerdem sollen Abstandsflächen im Außenbereich für kleinere Masten und Antennenanlagen abgeschafft werden. Hier geht es laut Entwurf darum, dass Mobilfunkanlagen auch im Abstand von weniger als 20 Metern an Landes- und Kreisstraßen gebaut werden dürfen.



Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) wird mit den Worten zitiert: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, überall in Sachsen-Anhalt solche attraktiven Strukturen zu schaffen, damit die Menschen hier gern zu Hause sind und die Wirtschaft attraktive Rahmenbedingungen zum Weiterwachsen hat." Attraktive Lebensräume funktionierten nur mit gut ausgebauten Infrastrukturen, so die Ministerin. Das Gesetz muss nun noch durch den Landtag.