Bei den Grundschulen gibt es laut dem Bildungsministerium zwei Schulverbünde, beide im Landkreis Harz: Schulen in Elbingerode und Benneckenstein sowie in Thale und Friedrichsbrunn hätten sich zusammengetan. Derzeit laufe noch die Schulentwicklungsplanung, sodass Angaben darüber hinaus noch nicht möglich seien.

Auch für Gymnasien mit zu wenigen Schülern in der Oberstufe kämen Fusionen infrage. An einer Schule könnten dann die Klassenstufen 5 bis 9 unterrichtet werden, an der anderen die gymnasiale Oberstufe. So könnten mehr Kurse angeboten werden, sagte Feußner.