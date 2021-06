Am Dienstag startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das EM-Turnier. 14.000 Fans werden das Spiel gegen Frankreich live in der Münchner Allianz-Arena verfolgen können. Für alle, die bei den Spielen zwar nicht vor Ort aber dennoch in Gemeinschaft mitfiebern wollen, heißt das Zauberwort üblicherweise "Public Viewing". Doch sich mit Massen eng an eng auf die Biergartengarnituren quetschen – in Zeiten von Corona kaum vorstellbar. Dennoch ist das gemeinschaftliche Fußball-Schauen auch bei dieser Europameisterschaft möglich.