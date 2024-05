Fußball-EM 2024: Public Viewing in Sachsen-Anhalt

Nur vereinzelt wollen die Städte oder kommunalen Wohnungsgesellschaften eigene Public Viewings anbieten und dadurch nach dem "Sommermärchen" 2006 auch bei der Heim-EM Fußballfieber entfachen. So werden etwa in der Rosenarena in Sangerhausen alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Auch in Weißenfels kann man sich alle Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft ansehen. In Bitterfeld-Wolfen plant die Wohnungsgesellschaft ein großes Public Viewing im Rathausinnenhof.