Frauen und Männer kicken gemeinsam: Für den Fußballverband Sachsen-Anhalt ist das ein Erfolgsprojekt – auch wenn die Möglichkeit noch nicht im großen Stil genutzt wird. Ein Sprecher erklärte, durch den Einsatz von Frauen in Herrenmannschaften hätten Spielerinnen im ländlichen Raum die Chance, in ihrer Heimat weiter am organisierten Spielbetrieb teilzunehmen.