Ab Juli dieses Jahres dürfen in Sachsen-Anhalt Frauen gemeinsam mit Männern an Fußball-Punktspielen teilnehmen. Das hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitgeteilt. Demnach habe der Verband eine neue Spielordnung verabschiedet, in der unter anderem das "Gemischte Spielen" für zwei Jahre verankert ist. Die neue Spielordnung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.