Aus den Jahren 2015 bis 2020 Sachsen-Anhalt: Fußballverband will Finanzskandal aufarbeiten

19. Dezember 2023, 10:30 Uhr

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt will seinen Finanzskandal aus den Jahren 2015 bis 2020 transparent aufarbeiten. Der Verbandstag beschloss am Montag in Schönebeck, Schadenersatzforderungen gegen die damals Verantwortlichen zu stellen.