Die Stickstoffwerke in Wittenberg-Piesteritz (SKW) sind das Unternehmen mit dem größten Erdgasverbrauch in ganz Deutschland. Pro Jahr werden hier etwa 1,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. Gas macht laut Geschäftsführer Christopher Profitlich 80 Prozent der Gesamtkosten aus. Die Produktion laufe effizient, Einsparungen seien nicht möglich. Derzeit ruht die Produktion in Piesteritz wegen der jährlichen Generalrevision. Am Wochenende gehen die ersten Anlagen aber wieder ans Netz.



