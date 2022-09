MDR SACHSEN-ANHALT hat sich auf Basis dieser Umfrage an die 14 Stadtwerke gewandt und gefragt, wie sie die gestiegenen Energiekosten an ihre Kunden weitergeben. Klar ist: Wer nicht zum 1.9. oder 1.10. erhöht, der rechnet in den folgenden Wochen damit, spätestens aber zum Jahreswechsel.

Allein die Stadtwerke Quedlinburg haben nur durch die gesetzlichen Umlagen Mehrbelastungen von fünf Millionen Euro. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, müssen diese Mehrkosten an die Kunden weitergegeben werden. Deshalb müssen auch alle 5.700 Gaskunden um die Umlagen erhöhte Preise zahlen. Auch die Stadtwerke in Bitterfeld-Wolfen, Aschersleben, Weißenfels oder Wernigerode geben diese Kosten an alle Kunden weiter.

Das gilt ebenso für die rund 7.700 Gaskunden in der Grundversorgung der Städtischen Werke Magdeburg (SWM). Den restlichen rund 21.000 Kunden in so genannten Laufzeitverträgen empfehlen die SWM, ihre Abschläge schon jetzt freiwillig zu verdoppeln. In Halle geben die Stadtwerke die höheren Umlagen zum 1.10. an 80 Prozent ihrer rund 35.000 Kunden weiter, einen Monat später an alle.