Der Energieminister rät insgesamt zu mehr Gelassenheit im Umgang mit der Energiekrise: "Wir müssen doch nicht überall wild darüber spekulieren, was passieren wird. Geht der Hahn wieder auf und wird Nord Stream 1 weiter befüllt oder dauert es ein paar Tage länger?" Man könne im Moment nur in die Glaskugel schauen. Das bringe jedoch nichts, sagte Willingmann. "Je mehr wir es jetzt diskutieren, umso sensibler werden die Märkte darauf reagieren. So ist das in einer globalisierten Marktwirtschaft." Statt aufgeregt in der Öffentlichkeit über mögliche Folgen eines Gasmangels zu debattieren, empfiehlt der Minister vor allem der Politik mehr Zurückhaltung bei diesem Thema.