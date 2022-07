Start in Sommersaison Trübe Stimmung im Gastgewerbe

Das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt leidet noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie. In Gastronomie und Hotels mangelt es an Personal. Das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung sieht man aber in steigenden Energie- und Lebensmittelkosten. Auch die Reisebranche fürchtet Umsatzeinbrüche.