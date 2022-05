Sieben statt 19 Prozent Gastronomen in Sachsen-Anhalt fordern weiter niedrige Mehrwertsteuer

Hauptinhalt

Gastronomen in Sachsen-Anhalt sind dagegen, den Mehrwertsteuersatz in Gaststätten von sieben auf neun Prozent zu erhöhen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen-Anhalt (Dehoga) befürchtet, dass dadurch nicht nur die Preise steigen – sondern auch die Branche weiter geschwächt wird.